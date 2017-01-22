بالفيديو- محتج يلكم سياسياً أميركياً خلال مقابلة على الهواء!

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تعرّض سياسي أميركي للكمة قوية، وهو يجري مقابلة على الهواء مباشرة مع إحدى المحطات المحلية، خلال أعمال العنف التي رافقت حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وكان ريتشارد سبينسر زعيم حركة ما يعرف باسم "ألت- رايت" المعروفة بتأييدها لترامب يجري مقابلة تلفزيونية خلال مراسم حفل التنصيب، عندما فوجئ برجل ملثم يتقدم نحوه مسرعاً ويوجه له لكمة في وجهه، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

ونفى سبينسر خلال المقابلة الاتهامات الموجهة له ولحركته بالانتماء إلى النازيين الجدد، والادعاء بتفوق العرق الأبيض، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى التطهير العرقي السلمي، وذلك تماشياً مع أهداف حركته التي تعمل على الحفاظ على تراث وهوية ومستقبل الأمريكيين المنحدرين من أصول أوروبية.

وكان سبنسر قد تصدر عناوين الصحف، بعد أن أنهى خطابه في إحدى تجمعات الحركة بتحية ترامب على الطريقة النازية، وردد أتباعه هذه التحية، وكان يجري مقابلة بعد ظهر يوم التنصيب، عندما خرج عليه رجل ملثم ولكمه في وجهه اعتراضاً على مواقفه المثيرة للجدل.

وتشير متقطفات من خطاب سبنسر الذي ألقاه في تشرين الثاني الماضي إلى ادعائه بأن أميركا "بلد أبيض" مضيفاً "أن تكون أبيض يعني أن تكون مناضلاً وصليبياً ومستكشفاً وفاتحاً. نحن لا نستغل المجموعات الأخرى ولا نكسب شيئاً من وجودهم، إنهم بحاجة لنا وليس العكس".