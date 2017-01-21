living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وثائق سرية...هذه الدولة شجعت صدام على مهاجمة سوريا

21
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

sputnik-

 كشفت وثائق سرية أن الولايات المتحدة الأمريكية شجعت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بقوة لمهاجمة سوريا، من أجل تأمين وحماية خطوط أنابيب النفط في البحر المتوسط والخليج.

وحسب ما جاء في تقرير استخباراتي سري عام 1983، أنجزه مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية، ونشرته قناة "السومرية" على موقعها، واشنطن حثت العراق على مهاجمة سوريا.

وقال غراهام فولير من "سي أي إيه" إنه "كان يجب على أمريكا أن تضغط على حافظ الأسد من خلال 3 قوات وهي العراق وإسرائيل وتركيا".

وجاء في التقرير "في مواجهة 3 جبهات، ربما يضطر الأسد إلى التخلي عن فكرة إغلاق خط الأنابيب"، بحسبما ما أفادت صحيفة "ديلي ميل".

وأعرب ناشرو التقرير السري وقتها عن أملهم في إقناع العراق بالتعاون في الأمر "لأن إغلاق خط الأنابيب قد يجلب الضرر للعديد من الدول".

وجاء في التقرير "ربما لن يوافق العراق بسهولة على الطلب…لكن يجب إقناعه لاسيما وأن لديه قوة جوية عسكرية كافية قادرة على تسخير نصفها ضد سوريا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout