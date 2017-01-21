ما لا تعرفونه عن "خطة الانتقال الرقمي" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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شرع البيض الأبيض بتنفيذ خطته المسماة "خطة الانتقال الرقمي"، التي كشفت عنها كوري شولمان المساعدة الخاصة للرئيس والمسؤولة التقنية في تدوينة نشرتها مؤخرا،

حيث توضح الخطة الكيفية التي يجري بها الانتقال الرئاسي في عصر وسائل التواصل الإجتماعي وما الذي حدث مع وصول الإدارة الجديدة للمكتب البيضاوي.

وقد بدأت الخطة بنقل حساب الرئاسة الأمريكية @POTUS على موقع التدوين المصغر "تويتر" من يد فريق الرئيس باراك أوباما إلى يد الرئيس دونالد ترامب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تغيير اسم الرئيس على الحساب بشكل رسمي إلى Donald J Trump.

وليس من الواضح بعد الكيفية التي سوف يتعامل بها الرئيس مع الحساب الرئاسي، وذلك نظراً للنشاط الكبير الذي كان ترامب يوليه لحسابه الشخصي على "تويتر" @realDonaldTrump، حيث نشر الرئيس عدة تغريدات من حسابه الشخصي بعد عملية تنصيبه، بينما نشر تغريدة واحدة عبر الحساب الرئاسي.

تجدر الإشارة إلى أن الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب يملك عددا من المتابعين يفوق حالياً الحساب الرئاسي، حيث يتواجد الآن 20.7 مليون متابع ضمن حساب ترامب الشخصي مقابل 7.22 مليون متابع للحساب الرئاسي، وقد يقوم الرئيس دونالد ترامب بالحفاظ على حسابه الشخصي على "تويتر" للحديث والنقاش العام، ليستعمل الحساب الرئاسي لنقاشات سياسية محددة أو إعلانات هامة.

وقد جرت عملية إعادة تعيين لعدد متابعي الحساب الرئاسي وإزالة جميع التغريدات التي غردها الرئيس باراك أوباما مع عملية نقل الملكية بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، وكان أعلى عدد متابعين حصل عليه الحساب الرئاسي في زمن باراك أوباما يبلغ 13.7 مليون متابع مقارنة بعدد 20.7 مليون متابع حالياً لحساب دونالد ترامب الشخصي.

ويمكن للمهتمين متابعة تغريدات باراك أوباما الحالية والسابقة التي نشرها على مدى السنوات الماضية عبر الحساب الجديد الذي يخص الرئيس الـ44 للولايات المتحدة الأمريكية @POTUS44، وينطبق نفس الأمر على حسابات "فيسبوك" وMedium، حيث تتواجد التدوينات القديمة ضمن حساب "فيسبوك" Facebook.com/POTUS44 وحساب Medium.com/POTUS44.

كما يشمل هذا الأمر زوجة الرئيس ميشيل أوباما، والتي يمكن الوصول إلى تغريداتها السابقة عبر حسابها على "تويتر" @FLOTUS44، بينما يمكن الوصول إلى تغريدات نائب الرئيس جو بايدن وزوجته عبر حساب @VP44 و@DrBiden44.

وتمت أرشفة حساب البيت الأبيض على موقع "تويتر" بحيث أصبح متوفراً عبر حساب ObamaWhiteHouse، كما تم نقل حساب البيت الأبيض على خدمة "إنستغرام" الذي احتوى على الصور التي نشرها باراك أوباما إلى الحساب الجديد Instagram.com/ObamaWhiteHouse، وتم إعطاء الرئيس الجديد حسابات البيض الأبيض على "إنستغرام" و"فيسبوك" وهي فارغة من المحتوى السابق.

(sputnik)