living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما هو أول قرار اتخذه الرئيس ترامب؟

21
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وقع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب فور دخوله إلى البيت الأبيض، الجمعة، مرسوماً تنفيذياً ضد قانون التأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير"، الذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بإلغائه، وفق ما أعلن المتحدث باسمه على "تويتر".

وأوضح الأمين العام للبيت الأبيض راينس بريبوس أن الأمر يتعلق بمرسوم يهدف إلى "التقليل من الثقل" المالي لهذا القانون، قبل إلغائه.
وتعرض قانون "أوباماكير" المعقد للغاية لانتقادات كثيرة، ووعد الجمهوريون بالغائه لأنه في نظرهم اسوأ ما حققه الرئيس السابق باراك أوباما في ولايتيه الرئاسيتين.


ولن يكون ممكناً إلغاء "أوباماكير" قبل تصويت سيجري في الكونغرس ذي الغالبية الجمهورية استناداً إلى جدول زمني لم يعلن عنه.
كما وقع ترامب أيضاً أوامر التفويض لوزير دفاعه جيمس ماتيس ووزيره للأمن الداخلي جون كيلي اللذين صدق مجلس الشيوخ على تعيينهما.


وكان الرئيس الأميركي قد وقّع عدة مراسيم بقرارات تنفيذية في مقر الكونغرس بعيد تنصيبه رسمياً، وقبل توجهه للبيت الأبيض.
وقال المتحدث باسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه اتخذ أولى إجراءاته الرسمية كرئيس للولايات المتحدة الجمعة، حيث أرسل ترشيحاته الوزارية إلى مجلس الشيوخ ودعا إلى يوم للوطنية.


كما قال المتحدث شون سبايسر إن ترمب الذي أدى اليمين لتولي السلطة في وقت سابق الجمعة وقع أيضا استثناء قانونياً يسمح لجيمس ماتيس الجنرال المتقاعد بالبحرية الأميركية بتولي منصب وزير الدفاع.


وكان البيت الأبيض قال في بيان بشأن الموقف السياسي نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تنوي تطوير نظام دفاع صاروخي "متطورا" للحماية من الهجمات من إيران وكوريا الشمالية.


ولم يذكر البيان الذي نشر بعد دقائق من تنصيب ترمب أي تفاصيل بشأن ما إذا كان النظام سيختلف عن النظم الخاضعة للتطوير حالياً أو تكلفته أو كيف سيتم تمويله.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout