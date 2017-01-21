رسالة من داعش لترامب: هذا ما سنفعله في البيت الأبيض..!

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كشف مصدر محلي في محافظة نينوى بأن ما سماهم "أشبال الخلافة" في تنظيم "داعش" قطعوا رأس دمية تمثل الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب وسط حضور قيادات من التنظيم في منطقة الزنجيلي غرب الموصل، مشيرا إلى أنهم هددوا بشن هجمات انتحارية في البيت الأبيض.

وأضاف المصدر أن "قطع رأس دمية ترامب في يوم تنصيبه رسالة من قبل التنظيم للرئيس الجديد تحمل مفاهيم متعددة إضافة إلى أن أشبال الخلافة رددوا هتافات تهدد بشن عمليات انتحارية في البيت الأبيض وسط إطلاق عبارة "جئناكم بالذبح".

وشكل تنظيم "داعش" الإرهابي "أشبال الخلافة" بعد سيطرته على مدينة الموصل في حزيران 2014، من أجل تجنيد الصبية والمراهقين واستغلاهم في العمليات الانتحارية.