دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة

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أدى دونالد ترمب اليوم الجمعة القسم رئيساً للولايات المتحدة، وذلك على منصة التنصيب في مبنى الكابيتول بواشنطن، برفقة نائبه مايك بنس الذي أدى بدوره القسم.

وفي أول خطاب له، وضع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مكافحة التطرف في صلب سياسته الخارجية مع بداية توليه مهامه حيث تعهد العمل مع حلفاء بلاده للقضاء على تهديدات الإرهابيين .



وقال ترمب إنه سيعزز التحالفات القديمة ويشكل تحالفات جديدة ويوحد العالم المتحضر ضد الارهاب المتطرف.

وقال امام مئات الالاف من مؤيديه "سنحدد معا مسار اميركا والعالم لسنوات عديدة مقبلة، سوف نحارب التطرف الإسلامي العنيف وسنقوم بالقضاء عليه من وجه الأرض".



وتابع "سنواجه التحديات وسنتحدى الصعوبات لكننا سننجز العمل".



واضاف ترامب "من اليوم فصاعدا فان رؤية جديدة ستحكم بلادنا. من هذا اليوم فصاعدا ستكون اميركا فقط اولا".



وقال "اليوم، نحن لا ننقل السلطات من ادارة الى اخرى او من حزب الى آخر لكننا نقوم بنقل السلطات من واشنطن لنعيدها اليكم، الى الشعب".



وتابع "معا سنجعل اميركا قوية مرة اخرى. سنجعل اميركا ثرية مرة اخرى. سنجعل امريكا فخورة مرة اخرى. سنجعل امريكا آمنة مرة اخرى. نعم معا سنعيد الى امريكا عظمتها مرة اخرى".