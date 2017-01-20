بالصور - لبنانية تنقذ ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي من مذلة وشيكة!

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بعد الجدل الكبير الذي أثير حول دار الازياء التي ستهتم بإطلالة السيدة الاولى لأميركا ميلانيا ترامب خلال حفل تنصيب زوجها دونالد ترامب كرئيس للجمهورية.



وبعد إنضمام طوم فورد ورالف لورين إلى لائحة مصمّمي الأزياء المناصرين لهيلاري كلينتون الذين رفضوا إعطاء ترامب تصاميمهم، اختارت تصميم أنيق من المصممة اللبنانية ريم عكرا.



خطفت السيدة الاولى الانظار بفستانها باللون المحايد البراق من قماش الترتر بتصميم ناعم مليء بالانوثة، أظهر قوام ترامب الجميل والمتناسق. وامتاز الفستان بقصّته الأنيقة، مع ياقة عالية وكمّين طويلين.



(لها)