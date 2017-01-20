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أوباما يغادر.. وترامب رئيساً لأميركا، ماذا حصل اليوم؟!

20
JANUARY
2017
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أطلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا اليوم الجمعة، مراسم يوم تنصيبه عبر توجهه إلى كنيسة القديس يوحنا قرب البيت الابيض في واشنطن، قبل ان يتناولا الشاي مع الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما وزوجته.


وترامب الذي سينصب الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة، في مبنى الكابيتول ارتدى معطفا وبزة داكنة اللون وربطة عنق حمراء، فيما ارتدت زوجته ثوبا باللون الازرق.

 

ترامب مغردا: العمل يبدأ اليوم
وغرد ترامب، قائلا إن «كل شيء يبدأ اليوم»، قبيل انطلاق حفل تنصيبه بوصفه الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.
وكتب رجل الأعمال الثري على منصته المفضلة تويتر «كل شيء يبدأ اليوم! سأراكم عند الساعة 11:00 صباحا، لأداء القسم. الحراك يستمر – العمل يبدأ!»، فيما بدأت الحشود تتجمع وسط واشنطن، لحضور حفل تنصيبه خلفا للرئيس باراك أوباما.

 

أوباما يغادر البيت الأبيض
غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما صباح الجمعة المكتب البيضاوي للمرة الاخيرة قبل ان يتجه لاستقبال الرئيس المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في البيت الابيض.

 

ودخل أوباما البيت الأبيض حيث يعمل الرؤساء الأمريكيون حاملا رسالة للرئيس الذي سيخلفه ووضعها على المكتب الذي يستخدمه الرؤساء المتعاقبون ويعود للقرن التاسع عشر، ثم سيتناول باراك وميشيل اوباما الشاي مع الزوجين ترامب قبل ان يغادروا معا إلى الكابيتول لحفل التنصيب.

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