عمليات الدهس تصل الى أوستراليا… ماذا حصل؟

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قالت الشرطة الأسترالية إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه، بينما أصيب 20 آخرون، بعدما صدمت سيارة عددا من المشاة،، وسط مدينة ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا. وذكرت وسائل إعلام أن السيارة كانت تتحرك بطريقة غير طبيعية قبل الحادث الذي وقع خلال فترة الغذاء المزدحمة بالمدينة، فيما اعتقلت الشرطة قائدها عقب الحادث الذي لم تتحدد دوافعه على الفور.وبث التلفزيون المحلي تسجيلًا مصورًا من الجو لأفراد مسلحين من الشرطة عند تقاطع بوسط المدينة، وكذلك لعدد من مركبات الشرطة تغلق طرقا، ولقطات لخدمات إسعاف.

وأغلقت الشرطة مداخل المدينة وأوقفت خدمات الترام بعد الحادث، الذي وقع في قلب منطقة بورك ستريت التجارية. ونشرت الشرطة بيانا على حسابها الرسمي على تويتر جاء به: “لا يزال العمل جاريا لمعرفة ملابسات الأحداث على وجه الدقة”.