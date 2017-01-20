مصدر ميداني للميادين: الجيش السوري أوقف هجوم داعش على دير الزور

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مصدر ميداني يكشف للميادين أن الجيش السوري أوقف موجات هجوم داعش على دير الزور بعد سبعة أيام من بدء التنظيم عمليته للسيطرة على مواقع ونقاط الجيش السوري في المدينة.

أكد مصدر ميداني للميادين أن الجيش السوري أوقف موجات هجوم داعش على دير الزور بعد سبعة أيام من بدء التنظيم عمليته للسيطرة على مواقع ونقاط الجيش السوري في المدينة.



المصدرُ لفت إلى أن سلاح الجو السوري والروسي شنّا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية غارات مركزةً على مواقع انتشار داعش في حويجة صكر والموحسن في دير الزور، مشيراً اإلى أنها قتلت ما لا يقل عن مئة وخمسين مسلحاً.

وكان مصدر عسكري سوري أفاد في 14 كانون الثاني/ يناير بإحباط هجوم لداعش على محاور مدينة دير الزور حيث عمل الجيش على صدّ مجموعات تسلّلت إلى محيط جبل الثردة.

من جهته، ذكر المرصد المعارض في وقت سابق أن تنظيم داعش عمد إلى إدخال كميات كبيرة من النفط الخام والإطارات إلى أحياء يسيطر عليها في مدينة دير الزور حيث جرى توزيعها من قبل عناصر التنظيم على الساحات والمناطق الخالية في المدينة.

ونقل المرصد عن مصادر "موثوقة" أن يكون التنظيم يعمد إلى إضرام النيران في النفط الخام والإطارات في المدينة خلال الهجوم الذي يعتزم داعش تنفيذه على مواقع الجيش السوري والأحياء التي يسيطر عليها في المدينة ومحيطها.