بالصورة: "معارضان" سوريان يمارسان طقوساً يهودية قرب “حائط المبكى” في القدس المحتلة !

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ظهر المنسق في الجيش الحر عصام زيتون والمعارض السوري الكردي سيروان كاجو وهما يمارسان طقوساً يهودية عند “حائط المبكى” في القدس المحتلة، بعد مشاركتهما في مؤتمر إسرائيلي عن “مزايا التطبيع”.

أظهرت لقطة مصوّرة المنسق في الجيش الحر عصام زيتون والمعارض السوري الكردي سيروان كاجو، اللاجئ في الولايات المتحدة حالياً، وهما يمارسان طقوساً يهودية عند “حائط المبكى” في القدس المحتلة، بعد مشاركتهما في مؤتمر إسرائيلي عن “مزايا التطبيع”.



وكان ممثّلون عن المعارضة والمجموعات المسلحة السورية شاركوا في ندوة لمعهد “ترومان” الإسرائيلي للأبحاث التابع للجامعة العبرية في القدس المحتلة في 17 كانون الثاني/ يناير الحالي.



وخلال الندوة احتجّ طلّاب فلسطينيون داخل القاعة على كلام المشاركين السوريين المعارضين، ووجهوا هتافات أثناء تحدث زيتون والذي عرّف عن نفسه أنه ممثل للجيش الحر، وقال له أحدهم “الجولان السوري محتل منذ عام 1967، أنت خائن ومتآمر”، فردّ زيتون قائلاً “اخجلوا، أنتم تعيشون في جنّة مقارنة بما يعيشه السوريون”.



بدوره، اعتبر سيروان كاجو، أنّ التحدّث في القدس هو السبيل الوحيد للكلام بشكل علني عن محنة السوريين إلى جيرانهم، كما رأى أن الفدرالية في سوريا هي السبيل الوحيد لإعطاء مجال لكل فئة من فئات المجتمع السوري المتنوع لإيصال صوتها، لافتاً إلى أنّ “الحي اليهودي في القامشلي” شمال شرق سوريا، “ما زال عزيزاً عند السكان المحلّيين”.