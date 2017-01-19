العثور على مغنية الأغنية الشهيرة “لامبادا” .. جثة متفحمة!

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عرفت لوالوا براز فييرا شهرة عالمية سنة 1989 عندما أدت مع مجموعتها الموسيقية كاووما أغنية Chorando se foi (ذهب باكيا)، والتي اشتهرت باسم "لامبادا".

المصدر: وداد الرنامي – إرم نيوز

عثرت الشرطة البرازيلية، اليوم الخميس، على جثة المغنية لوالوا براز فييرا متفحمة تمامًا داخل سيارتها، على ساحل في ضواحي ريودي جانيرو، وأكد مصدر من الشرطة للصحافة هوية الضحية، دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل.

واحترقت السيارة في مكان غير بعيدٍ من منزل المغنية التي اشتهرت في العالم بأدائها لأغنية لامبادا سنة 1989.

وأكد الموقع الإخباري G1 وجود رجلين مسلحين بالقرب من المنزل ليلة الحادث، اعتمادا على المعلومات الأولية التي توصلت إليها الشرطة.

كما أنه تم الاتصال بدائرة المطافي ليلتها للإبلاغ عن حريق في مسكن المغنية، وبعدها تلقت مكالمة ثانية بخصوص حريق آخر في سيارتها غير بعيد من المنزل، وهي التي وجدت فعلا بداخلها.

وستخضع الجثة للتشريح من طرف الأطباء الشرعيين، للكشف عن أي معلومة قد تدل على الفاعلين.

وعرفت لوالوا براز فييرا شهرة عالمية سنة 1989 عندما أدت مع مجموعتها الموسيقية كاووما أغنية Chorando se foi (ذهب باكيا)، والتي اشتهرت باسم “لامبادا”، وهي الأغنية التي رافقها فيديو كليب مرح ومثير وبيعت منه 15 مليون نسخة في 100 بلد.