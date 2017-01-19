بالفيديو.. عارضة أزياء تحاول الانتحار!!

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بثت فتاة من هونج كونج تعمل عارضة أزياء محاولة انتحارها على "فيس بوك"، بعد أن تحدثت لمتابعيها عن المشكلات التي تعاني منها في حياتها لأكثر من ساعة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته شوك بي "28 عامًا"، وهي تتحدث وتبكي عن معاناتها، حيث حاول الكثير من أصدقائها على "فيس بوك" الذين كانوا مستيقظين في ساعات الفجر الأولى ثنيها عن نيتها في الانتحار دون جدوى.

وتسلقت شوط السور الحديد للجسر، بعد أن قدمت الأسباب التي تدفعها لوضع حد لحياتها البائسة، قبل أن تقفز بارتجاخ الماء، ولحسن الحظ هرعت الشرطة ورجال الإطفاء إلى المكان وتمكنوا من إنقاذها في الوقت المناسب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلت شوك إلى المستشفى على الفور، وفي وقت لاحق قدمت الاعتذار عن تصرفها في بث مباشر على "فيس بوك" مرة أخرى، وقالت إنها تناولت الكثير من المشروبات الكحولية، قبل أن تقدم على الانتحار.