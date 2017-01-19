بالفيديو - تلميذ يطلق النار على الزملاء في الصف.. وينتحر!

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أعلنت السلطات المكسيكية ان تلميذا فتح النار الأربعاء 18 كانون الثاني 2017 داخل مدرسة في مدينة مونتيري في شمال المكسيك، ما ادى الى اصابة خمسة بينهم اربعة في حال خطيرة.

وانتشر شريط فيديو يظهر فيه “القاصر يخرج سلاحا ويطلق النار على المدرسة وعلى تلميذ اخر”، حسب المتحدث، الذي اضاف “شاهدناه بعد ذلك يصوب باتجاه تلامذة اخرين قبل ان يطلق النار مجددا”.

واعلن الدو فاسكي المتحدث باسم ولاية نيوفو ليون ان الاعتداء اوقع خمسة جرحى بينهم ثلاثة في حالة الخطر هما تلميذان ومدرّسة والمعتدي البالغ 15 عاما، الذي إنتحر لاحقاً.

وسيعمل المحققون على كشف الاسباب التي دفعت القاصر الى اطلاق النار.