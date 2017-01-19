مفاجأة.. إليكم جديد قضيّة اغتيال السفير الروسي في تركيا!

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ذكرت وسائل إعلام تركية الأربعاء 18 كانون الثاني أن سلطات البلاد اعتقلت في أنقرة منظم المعرض الذي شهد مقتل السفير الروسي أندريه كارلوف.

وقالت صحيفة "حرييت" إن عملية الاعتقال جرت على خلفية زيارة القاتل مولود ميرت ألطنطاش لصالة المعرض قبل عدة أيام للتحضير للاعتداء.

وكان السفير الروسي في تركيا قتل في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث أطلق القاتل على ظهر الضحية عدة رصاصات أثناء إلقائه كلمة في معرض الصور، فارق الحياة على إثرها.

وعقب ذلك رفعت لجنة التحقيقات الروسية قضية جنائية تحت مادة "عملية إرهاب دولية تسببت في وفاة شخص".

وكما هو معروف فقد تمكن رجال الأمن من القضاء على القاتل مولود ميرت ألطنطاش البالغ من العمر 22 عاما، وقد امتنع أقاربه عن استلام جثته من دار الموتى، ودفن لاحقا في مقبرة للمجهولين.