"أحبكم".. هذه آخر كلمة له قبل أن يفارق الحياة!

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استيقظ الشاب البريطاني جاي أوكسلي البالغ من العمر 17 عامًا من غيبوبته بعد عامٍ على محاربة نوع نادر وشرس من مرض السرطان الذي أصاب كريات الدم.



وقرر الأطباء أن يضعوا الشاب في غيبوبة بسبب المضاعفات التي تعرّض لها اثر خضوعه لعملية زرع النخاع العظمي. وكان جاي قد خضع لهذه العملية بعد أن فشل العلاج الكيميائي في شفائه.



وعندما استفاق جاي من الغيبوبة، قال لأفراد عائلته "أحبّكم جميعًا" وفارق الحياة بعد أيام معدودة.



وعلّقت والدة جاي، قائلة إنّ "كلمة فخورة تكون قليلة لوصف شجاعة ابنها الذي حارب المرض ولم يستسلم أبدًا".



وكان والدا جاي قد اطلقا حملة لجمع المال بهدف تقديم هدية له عندما يُشفى من المرض وقررا أن يتبرّعا بالمبلغ الذي جمعاه لأربع جمعيات تُعنى بمرض السرطان كانت قد قدمت المساعدة لجاي خلال تلقّيه العلاج.