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إيران: سنعيد برنامجنا النووي بشكل يصدم الأمريكيين

18
JANUARY
2017
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حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي من مغبة تنفيذ تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق النووي مع طهران.

وقال صالحي، في حوار تلفزيوني، إنه في حال تمزيق ترامب للاتفاق النووي فإننا سنعيد برنامجنا (النووي) بشكل يصدم الأمريكيين، حسب ماذكرته وكالة "فارس" الإيرانية الثلاثاء 17 يناير كانون الثاني.

وأضاف إن إيران لن تكون أول من ينقض الاتفاق النووي، مؤكدا أنهاغير مستعدة لأي تعديل أو نقاش بخصوص الاتفاق النووي.

كما شدد على أنه يجب على واشنطن أن تقبل الاتفاق النووي كما هو، أو أن ترفضه وتتحمل المسؤولية، واصفا موقف الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بأنه سلبي و"لا نأخذه على محمل الجد".

وكانت إيران قد أبرمت اتفاقا في يوليو/تموز 2015 مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، تقلص طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

غير أن خطط ترامب مازالت غامضة بشأن الاتفاق، بالرغم من أنه وعد في وقت السباق الانتخابي بإعادة التفاوض بشأن بعض بنود الاتفاق وزيادة القدرة على تطبيقه، في وقت تراقب فيه طهران الموقف، مع شعورها ببعض القلق.

روسيا اليوم
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