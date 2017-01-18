بالصور - ثلاث هزات أرضية تضرب وسط إيطاليا

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أفادت مصادر عن هزات أرضية متتالية ضربت وسط إيطاليا، ووصلت تردداتها إلى العاصمة روما.

أفادت قناة "راي نيوز 24" الإيطالية أن ثلاث هزات أرضية ضربت وسط إيطاليا. وذكر المركز الأوروبي لرصد الزلازل أن قوة الزلزال الأخير بلغت 5.5 درجة وفق مقياس ريختر. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن الإيطاليين شعروا به في كل من أبروزو، وماركي ولاتسيو، بما في ذلك مدينة روما.

وشرعت السلطات الإيطالية في روما، بإجلاء مترو أنفاق المدينة، بعد ثلاثة زلازل ضربت وسط إيطاليا، ووصل تأثيرها إلى العاصمة.

ووفقاً لآخر المعطيات، بلغت قوة الزلزال الأول 5.3 درجة على مقياس ريختر، والثاني 5.7، والثالث 5.5، ويقع مركز الزلازل على بعد 100 كم شرق العاصمة الإيطالية.

وبادر الإيطاليون بنشر صور وفيديو للزلازل، التي ضربت البلاد منذ الساعات الأولى من هذا الصباح، على مواقع التواصل الاجتماعي.

(sputnik)