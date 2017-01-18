بالصور - من داخل "وكر سفاح اسطنبول".. رسالة غرامية غامضة!

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نشرت وكالات أنباء غربية ووسائل إعلام تركية صورا من داخل شقة كان يختبئ فيها المسلح الذي قتل 39 شخصا في ملهى ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة، قبل أن يسقط بقبضة الشرطة التركية، مساء الاثنين.

وألقي القبض على المهاجم عبد القادر ماشاريبوف ورجل عراقي و3 نساء من بلدان مختلفة، وذلك في شقة بمجمع سكني في حي إسن يورت بإسطنبول حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال محافظ إسطنبول، واصب شاهين، إن ماشاريبوف ولد عام 1983 في أوزباكستان، وتلقى تدريبا في أفغانستان، مشيرا إلى أنه أقر بذنبه وتطابقت بصمات أصابعه مع تلك التي رفعت من مكان الهجوم أي ملهى رينا.

ولاحقا نشرت وكالات أنباء بينها "رويترز"، صورا للشقة التي داهمتها الشرطة واعتقلت فيها ماشاريبوف والآخرين، وأظهرت اللقطات نقودا ورسالة رسم عليها قلوبا حمراء اللون، قالت وسائل إعلام إنها تبدو كرسالة عاطفية.

وذكرت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية أن مضمون الرسالة يقول: "افعل ما شئت.. لم أعد اهتم.. لا أستطيع مساعدة نفسي والآخرين.. ولكن في حال أردت فعل ذلك فلابأس، ولكن سأكون في مكان بعيد عن هنا".

ولم يتضح بعد مصدر الرسالة، علما بأن زوجة المهاجم وابنتهما البالغة من العمر عاما واحدا ألقي القبض عليهما في عملية للشرطة بحي زيتون بورنو في إسطنبول، وفق ما كانت قد ذكرت صحيفة "حرييت" سابقا.

وقالت الشرطة إنها صادرت في الشقة حوالي 200 ألف دولار وبندقيتين وطائرتين من دون طيار، مؤكدة أنها اعتمدت لإلقاء القبض على مهاجم الملهى على مراجعة 7200 ساعة لقطات لكاميرات أمنية و2200 إخبارية من الجمهور.