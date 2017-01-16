أنيس عامري كان "منتشيا" أثناء هجوم برلين

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تعتقد الشرطة الألمانية أن منفذ هجوم برلين أنيس عامري، كان منتشيا بتعاطي الكوكايين وحبوب الهلوسة "إكستاسي" حين هاجم بشاحنة يقودها سوق لمنتجات عيد الميلاد بالمدينة، وفق ما ذكر موقع صحيفة "تلغراف".

ووفقا لمذكرة داخلية للشرطة تسربت لصحيفة "فيلت" الألمانية، يشتبه المحققون في أن أنيس، التونسي الأصل، تعاطى مخدرات ثقيلة قبل تنفيذ الهجوم الذي خلف 12 قتيلا، وقد كان يكسب الأموال في برلين عن طريق بيع المخدرات.

وعلمت الشرطة أن المتشدد كان له صلات بالعلم السفلي للمخدرات، وتورط في يوليو الماضي بهجوم بالسكين،عقب خلاف بشأن إحدى الصفقات.

ويأتي هذا التقرير بعد أن تعهد أحد حلفاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بنقاش برلماني لاستيضاح ما إذا كانت السلطات ارتكبت أخطاء بالتعامل مع المتشددين، وذلك لمعرفة موقف الأحزاب السياسية قبل الانتخابات العامة المتوقعة في سبتمبر.

وكان عامري قد تقدم بطلب لجوء للسلطات الألمانية التي رفضته، لكنها لم تتمكن من ترحيله.