إن كنت تعاني من زيادة الشحنات الكهربائية في جسمك.. شاهد هذا الفيديو!

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إذا كنت ترغب في أن تبرز كشخص ذي قوة خارقة وأن تكون قادرا على إتقان بعض الخدع السحرية، فالأمر في غاية السهولة إذا كانت لديك طاقة كهربائية ساكنة.

فكثيرون من الناس يعانون من زيادة الشحنات الكهربائية في أجسامهم ما يتسبب في حدوث شرارة مع وخز مؤلم متفاوت الشدة لدى تماس الجلد أو الشعر لديهم مع بعض الأدوات الكهربائية والمعادن والملابس التي يدخل الصوف والنايلون في تركيبتها وحتى عند مصافحة الآخرين، ويمكن لمن يمتلك هذه الشحنات الكهربائية الزائدة في جسمه الاستفادة منها لخداع الأطفال أو بعض الأصدقاء والإيحاء إليهم بأنك تمتلك قوة خفية تجعلك قادرا على التحكم في الأشياء.



وقامت قناة "Brusspup" عبر يوتيوب بنشر فيديو يعرض 9 حيل مختلفة يمكن من خلالها اعتماد الكهرباء الساكنة في رفع بعض الأجسام الخفيفة أو تحريك أجسام أخرى والتحكم فيها والسيطرة على مساراتها عن بعد ومن دون لمسها.