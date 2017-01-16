living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيري.. "القاتل" يزور مسرح الحادث

16
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
بينما كان وزير الخارجية الأميركي في فيتنام مؤخرا، اجتر جون كيري ذكريات الحرب التي خاضتها بلاده في هذا البلد الآسيوي قبل عقود، عندما زار دلتا نهر ميكونغ جنوب غربي البلاد.
ولم يكن اختيار الوزير لهذا المكان عشوائيا، فقد تعرض به كيري لكمين عام 1969، عندما كان ملازما في قوات البحرية بصفوف الجيش الأميركي في فيتنام، وهناك قتل جنديا من أبناء البلد.
 
وكيري الذي وصل إلى دلتا النهر بمساعدة خرائط "غوغل"، التقى فو بان تام مقاتل القوات الفيتنامية السابق وأحد أعضاء الكمين الذي هاجم كيري، حيث تصافح "العدوان السابقان".
 
وقال كيري إنه "انتابه شعور غريب بزيارة مكان حيث أطلق النار على رجل وقتله".
 
لكنه غرد على "تويتر" مبديا إعجابه بكون طرفي الحرب "أصبحا الآن أصدقاء ويعملان معا تجاه نفس الهدف وهو تقوية العلاقات الأميركية الفيتنامية".
 
وشاركت الولايات المتحدة إلى جانب قوات جنوب فيتنام في مواجهة قوات الشمال، خلال الحرب التي اندلعت بين عامي 1955 و1975 وقتل خلالها أكثر من مليون شخص، بينهم 58 ألف أميركي.
 
وخلال لقاء الرجلين، الذي جرى الجمعة، أخبر تام (70 عاما) كيري (74 عاما) بهوية الجندي الذي قتله، واسمه با تهانه، وكان عمره وقتها 24 عاما، ووصفه تام بأنه كان "جنديا جيدا".
 
وأثناء محاولة إطلاق تهانه لصاروخ باتجاه العسكريين الأميركيين، بادره كيري برصاص سلاحه فأرداه قتيلا.
 
وفي وقت لاحق، منح كيري وسام "النجمة الفضية" من الجيش الأميركي مكافأة على "شجاعته"، لكنه أصبح فيما بعد أحد النشطاء المعارضين لها بعد عودته إلى الولايات المتحدة.
 
يشار إلى أن زيارة كيري إلى فيتنام، تعد الأخيرة الرسمية له أثناء توليه وزارة الخارجية، وتأتي قبل أيام من تركه المنصب مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه رسميا، الجمعة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout