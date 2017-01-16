بالفيديو - تعرف على الرجل الأكثر حظا في 2017

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لم يكن يتوقع أبدا رجل الأعمال البرازيلي الشاب "بيدرو غرينديني براتيل" أن يحصل على لقب "الرجل الأكثر حظا في عام 2017".

ومنحت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية هذا اللقب لرجل الأعمال الشاب، بعدما تمكن من خلال مراهنة مع أصدقائه أن يربح 3.5 مليون دولار في دورة روليت واحدة، دخلها بـ35 ألف دولار فقط، خلال تواجده في أحد الفنادق بمدينة "بونتا دل آستي" في أوروغواي. وتداول الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو "صاحب الحظ الكبير"، الذي يظهره وهو يحتفل مع أصدقائه بفوزه، وحظى المقطع بملايين المشاهدات عبر "يوتيوب". وظهر في الفيديو بيدرو وهو واثقا من نفسه، ويختار رقم حظه الذي يفضله دوما، وهو رقم "32"، ثم بعد فوزه احتفل مع أصدقائه بصورة جنونية.