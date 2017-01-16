هذا ما سيحدث في 20 الشهر..! يوم تنصيب ترمب

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في العشرين من الشهر الجاري، يوم الجمعة المقبل، سوف يتم تنصيب دونالد ترمب ليصبح الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة الأميركية، وذلك في احتفالية رسمية تشهدها العاصمة واشنطن.

ولكن ما هي طبيعة هذا الحدث؟ وما هي المراسم التي من المفترض أن تجري في ذلك اليوم؟

عادة ما يكون قسم الرئيس الجديد في الـ20 من يناير كل أربع سنوات، في يوم لا يخلو من الأمطار والصقيع والبرد الشديد وفي حفل يكون في الهواء الطلق - رغم كل ذلك - خارج مبنى الكونغرس الأميركي.

وهي احتفالية تحاط بالأبهة التي تليق برئيس الدولة العظمى الأولى في العالم، حيث الموسيقى والطرب والطقوس الأميركية العتيقة.

وهنا سوف نطلعك على كل هذه التفاصيل..

وإذا كان الرئيس ترمب يحمل الرقم 45 في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أن حفل التنصيب يحمل الرقم 58 باعتبار أن هناك رؤساء تولوا الرئاسة لولايتين.

متى يبدأ الاحتفال؟

سيبدأ حفل التنصيب في الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.

لكن الاحتفالات الرئيسية سوف تكون قد بدأت مبكراً في الصباح بالبيت الأبيض، وتنتهي بعدد من الفعاليات في أجزاء مختلفة من مدينة واشنطن.

أما الجزء الأهم الذي يتضمن القسم (اليمين الدستوري) المكون من 35 كلمة، فسيتم في منطقة تقدر مساحتها بـ10 آلاف قدم مربعة، حيث سيقف ترمب على منصة بنيت خصيصاً لهذا الغرض، أمام مبنى الكابيتول (مقر الحكومة الأميركية)، وسيكون في الموقع حوالي 1600 شخص من الضيوف المختارين بعناية.

في الماضي تمت بعض مراسم التنصيب في البيت الأبيض، لكن التقليد الحديث أن يتم ذلك خارج القبة التشريعية للولايات المتحدة.



من سيحضر المراسم؟

هؤلاء الأشخاص المدعوون البالغ عددهم 1600 يشملون عدداً من الشخصيات المرموقة بالولايات المتحدة، على رأسها الرئيس السابق باراك أوباما، ورئيس مجلس النواب، والرؤساء السابقون للولايات المتحدة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأعضاء مجلس الوزراء والمرشحون، والكونغرس والنساء وحكام الولايات، وهيئة الأركان المشتركة.

وهذا يعني حضور جورج دبليو بوش، الذي اتهمه ترمب بالكذب بشأن العراق، وبيل كلينتون الذي وصفه ترمب بأنه "أسوأ من تعامل مع المرأة في تاريخ الولايات المتحدة السياسي".

وستكون هناك أيضاً هيلاري كلينتون التي قد يصعب تحديد موقعها بين الحضور، والتي ندر ظهورها منذ هزيمتها في الانتخابات، وقد وصفها ترمب بـ"هيلاري المحدودبة" في نوفمبر الماضي، وقد فاز عليها بقرار المجمع الانتخابي، برغم أنها تغلبت عليه بفارق كبير في الأصوات الشعبية.

ومن المتوقع حضور جيمي كارتر الرئيس الأسبق البالغ من العمر 92 عاماً، لكن بوش الأب قد لا يحضر لظروف السن، وهو أيضاً في الـ92 من العمر.

ماذا عن المشاهير؟

في العادة سيكون هناك عدد من المشاهير في مثل هذه المناسبة، لاسيما الموسيقيين الذين سوف يقدمون جزءاً من العرض الاحتفالي، وفي عام 2009 كانت بيونسيه قد ظهرت بإطلالة مشهورة وهي تغني في تنصيب الرئيس في 20 يناير، وقد رقص أوباما وزوجته ميشال رقصة مشهورة كذلك.

وهذه المرة لن تخلو من الجدل، والمؤكد أن نجمة "أميركا غوت تالنت" جاكي ايفانكو البالغة من العمر 16 عاماً سوف تؤدي ترنيمة النشيد الوطني الأميركي، وقد ادعى ترمب أن مبيعات ألبومها "قد ارتفعت" منذ أن تم الإعلان عن اسمها.

كذلك سيكون هناك حضور لفرقة الأوركستراMormon Tabernacle Choir من مدينة سالت ليك، التي ستشارك للمرة السادسة في مثل هذه المناسبة، لكن أحد أعضاء الفرقة استقال وقال إنه لا يريد "تأييد الاستبداد والفاشية".

وقد اعتذرت كذلك عن المشاركة فرقة الرقص "راديو سيتي روكتس"، برغم رجاء مدير الفرقة الذي حثهم على أن يكونوا متسامحين ويتخلوا عن التعصب.



كما تمت دعوة نجمة "إكس فاكتور" في 2010 الإنجليزية ريبيكا فيرغسون، لكنها لن تحضر، كما ذكرت إلا إذا سمح لها بغناء أغنية "الفاكهة الغريبة" Strange Fruit التي تعود إلى الثلاثينات من القرن الماضي وهي نشيد ضد العنصرية.

وهناك المغنية شارلوت تشيرش، التي قالت إنها تمت دعوتها بواسطة فريق ترمب لكنها رفضت تلبية الدعوة الـ"لا كبيرة" بحسب قولها.

وكتبت تغريدة تقول فيها: "لقد طلب مني موظفوكم أن أغني في حفل التنصيب. ولكن بحث بسيط عبر الإنترنت سوف يظهر أنك طاغية. باي".

ماذا سيحدث في يوم التنصيب؟

هناك 9 من التقاليد الواجب اتباعها في ذلك اليوم، وهنا المعلومات التي قدمتها الحكومة الأميركية بهذا الخصوص.

أولا: صلاة الصباح.. وقد بدأ هذا التقليد الرئيس فرانكلين روزفلت في عام 1933، وكل من أوباما، بوش الأب، بوش الابن، ريغان، وترومان وروزفلت طبعا، حضروا جميعهم في الكنيسة الأسقفية في سانت جون، على الجانب المقابل لشارع البيت الأبيض.



ثانياً: لقاء الرئيسين السابق والجديد.. سيكون هناك لقاء مقتضب في البيت الأبيض بين الاثنين، قبل الاتجاه إلى مبنى الكابيتول على بعد ميلين حيث سيذهبان معا إلى هناك، وقد أصبح ذلك طقساً في الاحتفالات.



ثالثاً: قسم نائب الرئيس.. سيكون نائب الرئيس الأميركي مايك بنس هو أول من سيؤدي اليمين الدستورية، حيث من المحتمل أن تقرأ له من قبل رئيس قضاة المحكمة العليا، على المنصة المجهزة خارج مبنى الكابيتول.



رابعاً: قسم الرئيس ترمب.. هنا سيكون الحدث الأهم الذي سيجري في الهواء الطلق، بغض النظر عن البرد القارس، برغم أن الطقس كان قد أجبر الرؤساء في بعض المرات على أداء القسم بالداخل كما حصل مع رونالد ريغان سنة 1985. وحيث سُيقرأ القسم المكون من 35 كلمة كما هو وارد في الدستور الأميركي، وكان أوباما قد أعاد قراءته في اليوم التالي بالبيت الأبيض، لأن كلمة ما كانت قد وردت في موقع خاطئ في النص المكتوب أمامه.