مكسيكي يتوجه إلى بوتين بطلب غريب

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انتشرت تغريدة في موقع "تويتر" وفي مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى، تطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل في المكسيك لمحاربة الفساد.

ونقل موقع " change.org" تغريدة لشخص تحت اسم " Freppo Sovietico "، كتب فيها: "الولايات المتحدة تستلم كل الموارد من المكسيك، ولا يوجد إنسان قادر على الوقوف أمام هؤلاء السياسيين المكسيكيين الفاسدين الذين يهدرون ويسرقون".

وأضاف أن "المكسيك تنزف دما اليوم من جراء النهب والفئران، فلاديمير بوتين تحتاجك أمريكا اللاتينية".

وقد حققت هذه التغريدة انتشارا واسعا على مواقع التواصل.

(نوفوستي)