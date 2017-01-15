هكذا ربح هذا الرجل الملايين في ثوان

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أضاف رجل أعمال برازيلي إلى ثروته 3 ملايين ونصف المليون دولار، بعدما صادفه حسن حظ استثنائي مؤخرا.



وراهن بيدرو بارتيلي، وهو رئيس شركة "فولكابراس أزاليا" للأحذية، بمبلغ 35 ألف دولار في لعبة الروليت بفندق كونراد على ساحل أوروغواي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".



وجلس بارتيلي هادئا وواثقا من قراره، وفي ثوان معدودة اندلع التصفيق الحار في الكازينو، وتجمع الرجال حوله وقفزوا معا في دائرة فرحين وغير مصدقين بالفوز الكبير.



وأسس والد بارتيلي مع أخيه مصنع أحذية "صنادل" كبير عام 1971، أما الآن فقد بات بارتيلي رئيسا للشركة التي أصبحت ثالث أكبر شركة في السوق المحلية، وفي أميركا اللاتينية.



وفي عام 2014 وصل بارتيلي إلى قائمة "فوربس" لأغنياء العالم.