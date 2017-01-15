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كم حساب يتابع ترامب على "تويتر"!.. تعرف عليها بالاسماء..

15
JANUARY
2017
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يشتهر الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" باهتماماته الغريبة وردود فعله وأفكاره الغريبة، فضلا عن جرأته التي قد تكون أحد أهم الأسباب التي دفعت أكثر من 19 مليون مستخدم لموقع "تويتر" لمتابعته.
ونشر موقع "سان فرانسسكو جيت" الأمريكي، أسماء الـ 42 حسابا على "تويتر" للتواصل الاجتماعي الذين يتابعهم "ترامب".

ونوه الموقع، بأن معظم تلك الحسابات تعود إلى الفنادق ونوادي الجولف التي يملكها ترامب، ويبقى عدد قليل مخصص للأشخاص، وبينهم نجم متقاعد في رياضة الجولف هو جار بلاير.

كما يتابع ترامب أفراد عائلته: ابنته إيفانكا وزوجها، ابنته تيفاني، ابنيه دونالد جونيور وإيرك وزوجتيهما أيضا، وزوجته ميلانيا.

وبعد أفراد عائلة ترامب يأتي الأشخاص المقربون منه مثل محاميه مايكل كوهن، ونائبه مايك بينس وكبير موظفي البيت الأبيض في إدارته رينس بريبس، ودان سكافينو مدير قسم وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض.

وتظهر على قائمة ترامب أسماء مسئولين سابقين في حملته الانتخابية، مثل المتحدثة السابقة باسم حملته كاترينا بيرسون، وكوري ليواندوسكي المدير السابق لحملته، والحساب الرسمي لفريق حملته أيضا.

ويتابع "ترامب" أيضًا "مارك برنيت" مذيع برنامج تليفزيون الواقع "المتدرب" الذي كان يقدمه سابقا، إضافة لمشتركة سابقة في برنامج الواقع المتدرب كاترينا كامبنز.

وفي مجال الإعلام، يتابع ترامب حساب مقدم البرامج الشهير البريطاني السابق في شبكة "سي إن إن" بيرس مورجان، إلى جانب ستة حسابات تعود لعاملين في شبكة فوكس منهم مقدم البرامج بيلي أورايلي، وحسابين لمقدمي برامج في شبكة إم إس إن بي سي.

ويحرص "ترامب" على متابعة إعلاميتين محافظتين وممثلة أمريكية اسمها روما دوني، وحساب فينس ماكماهون رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو دبليو إي" الترفيهية المتخصصة في ألعاب المصارعة.

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