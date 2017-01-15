عصيان في سجن برازيلي يؤدي إلى مجزرة جديدة

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أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الأحد، مصرع 10 محكومين جراء عصيان داخل أحد سجون ولاية "ريو غراندي دو نورتي"، فيما فرّ 15 آخرين من أحد أقسام الشرطة، بولاية "باهيا" شمال شرقي البلاد.

وقال مسؤولون حكوميون، في تصريحات صحفية، إن السجناء شرعوا في عصيان داخل سجن "ألجاجوز"، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على الأقل.

وأعرب المسؤولون عن اعتقادهم بحدوث العصيان على خلفية شجار جرى بين مجموعتين من السجناء، مؤكدين أن قوات الأمن لم تتمكن من السيطرة عليه، حتى الساعة (06.15 تغ).

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل والمواطنة في ولاية "ريو غراندي دو نورتي"، فإن السجن المذكور يسع لـ620 شخصا لكنه يضم في الوقت الراهن 1083.

تجدر الإشارة أن نحو 100 شخص لقوا حتفهم جراء حوادث العصيان التي اندلعت داخل السجون البرازيلية مع بداية العام 2017، الأمر الذي دفع السلطات إلى نشر وحدات الجيش قرب تلك السجون.

في سياق متصل، أعلنت الشرطة البرازيلية فرار 21 سجينًا من زنزانة قسم "سانتو أنطونيو دي جيسوس" الواقع على بعد 185 كم عن مدينة "سلفادور" بولاية "باهيا" (شمال شرق).

وقالت شرطة "باهيا"، في بيان لها، إن الفرق التابعة لها تمكنت من القبض على 6 سجناء من أصل 21 هربوا من نافذة زنزانة وضعوا فيها ليتم نقلهم لاحقًا إلى السجون.