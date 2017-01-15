البحربن تنفذ حكم الإعدام في حق ثلاثة معارضين شيعة

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أعلنت السلطات البحرينية عن إعدام 3 شبان رميا بالرصاص بعد إدانتهم بقتل ضابط إماراتي ورجلي أمن بحرينيين.

يُذكر أن الشبان الثلاث من المعارضين الشيعة.

و طالبت أمس مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج نطاق القانون "أنجوس كالامارد" الحكومة البحرينية بوقف قرار الإعدام المتخذ بحق 3 معارضين فورا. وقالت كالامارد عبر حسابها في تويتر "أطالب السلطات البحرينية بوقف إعدام عباس السميع، علي السنكيس وسامي مشيمع فورا". ويوم امس خرجت تظاهرات غاضبة في مناطق مختلفة من البحرين تندد باحكام الاعدام التي اصدرتها السلطات ضد ثلاثة من الناشطين السياسيين، بتهم باطلة، وفق ما أفادت وكالة فارس الايرانية.