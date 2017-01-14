مدن تغرق وأخرى تختفي.. هل ستتحقّق هذه النبؤات؟!

A + A -

نشر موقع "لايف باز" عددًا من الفيديوهات التي توضح كيف يمكن أن تبدو الأرض بعد 100 مليون عام من الآن، خصوصًا مع التغيير المناخي في العالم. وأظهر أّنّ هناك مدن كبرى ستختف عن وجه الأرض.





والسؤال الأبرز كان، "هل ستتحوّل التوقعات والنبوءات التي تنصّ عليها بعض الأديان عن نهاية العالم الى حقيقة؟".





وأشار الموقع إلى انّه "خلال 100 مليون عام، سيبدو كلّ شيء على وجه الأرض مختلفًا".





ولفت إلى انّ "التبدلات المناخية ستؤدي الى خسارة أماكن مأهولة كثيرة"، كذلك ستتغيّر قارّتا أوروبا وآسيا.





وأكّد أنّ فرنسا وايطاليا هي من أكثر المدن التي ستتضرّر. وتوقّع أن تغرق كاليفورنيا في البحر، بحسب ما نقل عن علماء.





ولفت الى أنّ وسط أميركا ستخسر مناطق سكنية، أمّا جنوب أميركا وتحديدًا البرازيل سيغرق جزء كبير منها تحت المياه.





ودعا الموقع إلى التنبه من الكوارث التي يحملها "المستقبل المخيف بسبب المناخ".