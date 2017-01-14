صورها الفاضحة قادتها إلى السجن.. لكن ما فعلته بضابط الشرطة "مثير"!

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قضت محكمة بحرينية بحبس فتاة تبلغ من العمر 21 عاماً، سنتين مع النفاذ وغرامة 3 آلاف دينار، بتهمة نشر صور فاضحة على حسابات تابعة لها، وفقاً لما نقلته مواقع عربية.

وألقت الشرطة البحرينية القبض على الفتاة، بعد بلاغات بنشر أحد الحسابات صور لفتيات عاريات، وعبارات مثيرة، وبعد مراقبة الحساب تبين أنه يعود للمتهمة، والتي أدينت أيضا بإنشاء حسابات الكترونية مزيفة باسم شاب بحريني ونشرت صورا فاضحة عليها، مطالبة راغبي المتعة بإرسال الأموال إليها.

وقضت المحكمة بحبس الفتاة لمدة 6 أشهر وكفالة 200 دينار، لكن تهمة أخرى لاحقتها، إذ قامت بالاعتداء على ضابط شرطة بحقنة طبية أثناء نقلها للتوقيف، وقالت إنها فعلت ذلك لأنها تكرهه وأرادت الانتقام منه، فخبأت إبرة طبية تستخدم في تعاطي المخدرات وانتهزت الفرصة وقامت بطعنه في رجله، وحكمت المحكمة بحبسها سنتين مع النفاذ وتغريمها 3 آلاف دينار.

(وكالة سبوتنيك)