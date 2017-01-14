معلومات جديدة ومهمّة عن مجزرة ملهى "رينا" في إسطنبول!

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ذكرت وسائل إعلام تركية أن اثنين من الصينيين الإويغور أوقفا واتهما في إطار التحقيق في الاعتداء الذي استهدف ليلة رأس السنة ملهى ليلياً في اسطنبول وأسفر عن سقوط 39 قتيلاً وتبناه تنظيم داعش.





وقالت وكالة أنباء الأناضول نقلاً عن مدع اليوم السبت، إن المشتبه بهما عمر عاصم وعبد العزيز عبد الحميد أوقفا واتهما بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وشراء أسلحة نارية بلا ترخيص والمشاركة في قتل 39 شخصاً.





وأضافت أن شاهداً عيان في قونية (جنوب) رأى عاصم في الملهى برفقة القاتل المفترض الذي لم تعرف جنسيته بدقة وما زال فاراً على الرغم من حملة بحث واسعة.