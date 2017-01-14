عشرة متهمين في حادثة سرقة كارداشيان في باريس

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وجهت تهم لستة أشخاص آخرين يشتبه بضلوعهم في سرقة كيم كارداشيان ويست، ليرتفع بذلك إلى عشرة عدد الأشخاص الذين يواجهون تهما أولية.

وأثنى مكتب الادعاء العام في باريس بالإعلان عن التقدم في التحقيق ووصفه بـ "العمل الرائع" لفريق مكافحة الجريمة الفرنسي.

ويعتقد أن اللصوص اقتحموا شقة كارداشيان الخاصة حيث كانت تقيم في باريس أسبوعا للأزياء في أكتوبر.

وزعم أنهم قيدوا نجمة تلفزيون الواقع وقاموا بسرقة مجوهرات قيمتها أكثر من عشرة ملايين دولار، وتبحث السلطات الآن عن احتمالية وجود تواطؤ داخلي.

والتهم الأولية التي وجهت الجمعة تشمل مجموعة واسعة من الجرائم المزعومة، بما في ذلك السطو المسلح ضمن عصابة منظمة والاختطاف وتشكيل عصابة إجرامية وحيازة أسلحة وذخيرة واستخدام أوراق مزورة والتواطؤ.