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قال وزير الدفاع الأمريكي، أشتون كارتر، في تصريحات كاشفة على غير العادة، إن زعيم تنظيم "داعش"، أبوبكر البغدادي، "ينتقل في جميع الأنحاء" وإن "أيامه معدودة"، وذلك في مقابلة بُثت الخميس على شبكة "PBS".

إذ سُئل كارتر ما إذا كانت الولايات المتحدة تعرف موقع البغدادي، ليجيب: "لو كنت أعرف بالضبط أين هو - قبل كل شيء، لن أخبرك، وثانياً، لن يكون لديه متسع من الوقت. إنه ينتقل في جميع الأنحاء."

وأضاف كارتر: "أنا على ثقة، وأنا لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، ولكنني لا أريد أن أكون أحد كبار قادة داعش. كثير منهم توفي بالفعل، وكلما قمنا بالمزيد، نعرف أكثر عن أمكان وجودهم. لذلك، فإن أيامه معدودة وهذا ينطبق على كل من تبقى من القيادة."

وعادت المذيعة لتسأله ما إذا كانت أيام البغدادي "معدودة"، ليشدد: "بكل تأكيد."