بعد أسبوعين من مجزرة ملهى "رينا" في إسطنبول.. معلومات مثيرة تُكشف للمرة الأولى!

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كشف تنظيم “داعش” الإرهابي عن أهداف العملية الإرهابية التي استهدفت الملهى الليلي في مدينة اسطنبول التركية ليلة رأس السنة بعد مرور نحو أسبوعين على المجزرة.

وأوضح التنظيم في مقال نشره على مجلة “النبأ” الرسمية الصادرة عنه، أنّ “العملية تأتي بمثابة الرد الطبيعي على الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق المسلمين في سوريا والعراق”، وفقاً لـ”النبأ”.

كما تطرّق التنظيم الإرهابي إلى مسألة سقوط قتلى مسلمين في الهجوم، قائلاً إنّ “من خالف أمر الله له بمفارقة المشركين والهجرة من ديارهم، وتعمَّد الاختلاط بهم بحيث لا يمكن للمجاهد أن يتبيّن له المسلم من المشرك، فذاك قد جلب الأذية لنفسه، فبرئت منه ذمة المجاهدين، ويبعثه الله على نيّته”.

وأكد التنظيم أنه استهدف “ملهى” وليس مطعماً، قائلاً إنّ “وسائل الإعلام التابعة للحكومات التي فقدت رعايا في الهجوم، حاولت تغيير الحقيقة بأنّ الهجوم استهدف مطعما.