صور لزوجة نائب وزير الدفاع الروسي.. تُغضب بوتين!

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حالة من الجدل الشديد داخل روسيا أثارتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعد نشرها لصور عارية لزوجة نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف.

وانتشرت الصور للفاتنة زفيتلانا زخاروفا البلغة من العمر 45 عامًا، خلال قضاء عطلتها على الشاطئ، لكن الصحيفة البريطانية أرادت إشعال الأمور بالربط بين الصور وبين ما يحدث في سوريا وأوكرانيا.

وطالب أعضاء في الكرملين وزير الدفاع سيرغي شويغو بتوجيه اللوم والتوبيخ إلى كبير المسؤولين العسكريين بسبب الصور التي نشرتها زوجته.

وتظهر زخاروفا في الصور على أحد الشواطئ الاستوائية، ولا يغطي جسدها العاري سوى نخلة، مع تعليقٍ قالت فيه "اليوم ليس لديك الوقت الكافي، وغدًا لن يكون لديك الطاقة الكافية. وبعد الغد، لن يكون لك وجود. كف عن التأجيل واستمتع بحياتك الآن".

وطالبت مواقع موالية للكرملين بـ"التوبيخ الرسمي لها حتى يدرك أفراد أسر كبار المسؤولين أن هناك أناس يتابعونهم على الشبكات الاجتماعية. ويمكن تسريب أي صور، بما في ذلك الصور العارية وصور حفلات أعياد الميلاد والإجازات. ونظراً للأزمة التي تواجهها روسيا حالياً، فلا بد أن نمنح الأولوية لمنتجعاتنا وشواطئنا".

على الجانب الآخر، لاقت صور زخاروفا استحسان بعض الروس. فقد امتدح بعض متابعيها "جسدها الرائع"، فيما قال آخر "يالها من فتاة رائعة. أبلغ من العمر 24 عامًا ولكني لا أمانع في الزواج من هذه الفتاة البالغة من العمر 45 عاماً على الفور".

وزخاروفا هي إحدى كبار مصممي الأزياء في موسكو، تزوجت من نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف الذي عينه بوتين في منصبه أوائل 2016.