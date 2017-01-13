living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صور لزوجة نائب وزير الدفاع الروسي.. تُغضب بوتين!

13
JANUARY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حالة من الجدل الشديد داخل روسيا أثارتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعد نشرها لصور عارية لزوجة نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف.

وانتشرت الصور للفاتنة زفيتلانا زخاروفا البلغة من العمر 45 عامًا، خلال قضاء عطلتها على الشاطئ، لكن الصحيفة البريطانية أرادت إشعال الأمور بالربط بين الصور وبين ما يحدث في سوريا وأوكرانيا.

وطالب أعضاء في الكرملين وزير الدفاع سيرغي شويغو بتوجيه اللوم والتوبيخ إلى كبير المسؤولين العسكريين بسبب الصور التي نشرتها زوجته.

وتظهر زخاروفا في الصور على أحد الشواطئ الاستوائية، ولا يغطي جسدها العاري سوى نخلة، مع تعليقٍ قالت فيه "اليوم ليس لديك الوقت الكافي، وغدًا لن يكون لديك الطاقة الكافية. وبعد الغد، لن يكون لك وجود. كف عن التأجيل واستمتع بحياتك الآن".

وطالبت مواقع موالية للكرملين بـ"التوبيخ الرسمي لها حتى يدرك أفراد أسر كبار المسؤولين أن هناك أناس يتابعونهم على الشبكات الاجتماعية. ويمكن تسريب أي صور، بما في ذلك الصور العارية وصور حفلات أعياد الميلاد والإجازات. ونظراً للأزمة التي تواجهها روسيا حالياً، فلا بد أن نمنح الأولوية لمنتجعاتنا وشواطئنا".

على الجانب الآخر، لاقت صور زخاروفا استحسان بعض الروس. فقد امتدح بعض متابعيها "جسدها الرائع"، فيما قال آخر "يالها من فتاة رائعة. أبلغ من العمر 24 عامًا ولكني لا أمانع في الزواج من هذه الفتاة البالغة من العمر 45 عاماً على الفور".

وزخاروفا هي إحدى كبار مصممي الأزياء في موسكو، تزوجت من نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف الذي عينه بوتين في منصبه أوائل 2016.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout