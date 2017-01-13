living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - لص "أحمق" حاول سرقة محل أسلحة.. ما كان مصيره؟

13
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف فيديو عن "حماقة" ارتكبها لصّان حاولا سرقة محل مخصص لبيع الأسلحة ولكن ما لبث أن قتل أحدهما فورا فيما فر الآخر.


وفي التفاصيل نشر موقع "لايف ليك" فيديو يوضح قيام رجلين مسلحين بالدخول إلى محل لبيع الأسلحة في محاولة لسرقته ولكن تصدى لهما أحد العاملين، لتنشب معركة من تبادل النيران، انتهت بسقوط قتيل.

ففي اللحظة التي دخل فيها المسلحان إلى متجر لبيع الأسلحة يقع بمقاطعة كوب في ولاية ويسكونسن الأميركية، تصرف أحد الموظفين باحترافية تشبه تلك التي يتمتع بها رجال الأمن.

ونجح الموظف بسرعة فائقة في تناول مسدس وشرع بإطلاق الرصاص على الفور، فيما رد أحد المسلحين بإطلاق النار من جانبه، إلا أن الموظف نجح في إصابة المهاجم، ليلقى مصرعه على الفور.

وبحسب الموقع الشهير فقد هرب المسلح الآخر من المتجر مسرعا، ولا تعرف الشرطة عنه أي شيء، فيما لم يصب الموظف الشجاع بأي أذى.
وفي تصريحات لاحقة قال الموظف إنه كان مضطرا لإطلاق الرصاص، ولم توجه له السلطات أي تهمة.

وتعمل الشرطة على التحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout