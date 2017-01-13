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مفاجأة من العيار الثقيل تهز الامن التركي!

13
JANUARY
2017
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أكدت وسائل إعلام تركية أن الشرطة اعتقلت الرئيس الأسبق لحراسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بتهمة مساندة الأنشطة الإرهابية.


وقالت وكالة "دوغان" التركية إن مقسوط قارال، الذي كان أكبر حراس أردوغان في وقت سابق، احتجز في قضاء كيمر بمحافظة أنطاليا جنوبي تركيا.

وأفادت الوكالة أنّ السلطات التركية تتهم قارال بمناصرة تنظيم "فيتو"، المرتبط بأنشطة الداعية فتح الله غولن، والذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في 15 تموز الماضي.

ونقل قارال إلى مقر النيابة، حيث جرى استجوابه. واعتمادا على نتائج الاستجواب، وافقت المحكمة التركية على اعتقاله، بعد التخوّف من نيته تنفيذ عملية قتل على طريقة إغتيال السفير الروسي.

يشار إلى أن مقسوط قارال كان رئيسا لحراسة أردوغان في فترة شغل الأخير لمنصب رئيس الوزراء.

وكان عناصر الشرطة أوقفوا قارال سابقا؛ بشبهة مشاركته في احتيالات مرتبطة بالأحجار الكريمة، ولكنهم أطلقوا سراحه من دون توجيه أي تهمة له.

(عربي 21)

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