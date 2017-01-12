هل سرّبت الإستخبارات الأميركيّة وثيقة أمنيّة خاصة؟

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أعلن مدير الإستخبارات الوطنيّة الأميركيّة جيمس كلابر، أنّه تحدّث مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، لبحث تسريبات إعلاميّة عن إفادة سرّية تلقّاها ترامب يوم الجمعة الماضي من الإستخبارات عن هجمات إلكترونيّة روسيّة.

وقال كلابر في بيان، إنّه "لا يعتقد أن الإستخبارات الأميركيّة سرّبت وثيقة أمنيّة خاصة تُفيد بأنّ ضبّاط استخبارات روس لديهم معلومات تضرّ بسمعة ترامب".

وأضاف كلابر: "أكّدت على أن هذه الوثيقة ليست صادرة عن الإستخبارات الأميركيّة، ولا أعتقد أن التسريب جاء من داخل الإستخبارات".