هذا ما حصل مع وزير خارجية أميركا في الطائرة!

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هبطت الطائرة التي تقل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، صباح اليوم الخميس، اضطراريا في مطار "تبليسي شوتا روستافيلي" بجورجيا بسبب عطل فني.

وذكرت الخارجية الجورجية في بيانها، أنَّ الطائرة هبطت اضطراريا لعطل فني في الطائرة، دون تحديد ماهية العطل.

وأوضحت الخارجية أنَّ نائب وزير الخارجية الجورجي دافيد زالكالياني والسفير الأمريكي في تبليسي، استقبلا كيري في صالة المطار.

وبحث المسؤولون الأمريكيون والجورجيون، الأوضاع السياسية والاقتصادية وقضايا تتعلق بالديمقراطية في جورجيا خلال لقائهم.

وأكدت الخارجية الجورجية مغادرة كيري المطار بعد فترة وجيزة دون أن تذكر وجهة الطائرة.