living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبر "صادم" لعشاق النوتيلا

12
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لو كنت من عشاق شيكولاتة النوتيلا الشهيرة، فإنك قد تغير رأيك من الآن فصاعدا، بل ربما تتوقف تماما عن شرائها وتناولها.

فقد كشف تقرير حديث لهيئة سلامة الغذاء الأوروبية أن زيت النخيل، الذي يكسب النوتيلا قوامها اللين المميز ويجعلها قابلة للفرد، يمكن أن يسبب الإصابة بالسرطان أكثر من أي زيت آخر.

وأكد التقرير الصادر حديثا عن الهيئة، شكوكا مشابهة تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد التقرير، سارعت شركة "فيريرو" الإيطالية المصنعة للنوتيلا، إلى إنتاج حملة دعائية تركز على أنها تستخدم زيت النخيل في أهم منتج لها "بطريقة آمنة".

وقالت الشركة إنه دون استخدام زيت النخيل المكرر فإن شيكولاتة نوتيلا ستفقد قابلية الفرد التي تميزها.

وقال مدير المبيعات في الشركة فينشنزو تابيلا: "صناعة النوتيلا دون زيت النخيل سيؤدي إلى منتج رديء. ستكون خطوة للوراء".

لكن "فيريرو" لم تشر إلى حقيقة أن زيت النخيل يعد أرخص أنواع الزيوت، وأن استبداله بزيت آخر أعلى سعرا قد يكلف الشركة بين 8 و22 مليون دولار سنويا.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout