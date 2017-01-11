وفاة الصحفية التي أعلنت خبر بداية الحرب العالمية الثانية!

A + A -

توفيت الصحفية البريطانية كلير هولنغ وورث في هونغ كونغ عن عمر يناهز الـ 105 أعوام التي تقدمت الاخبار في خريف عام 1939 معلنة بداية الحرب العالمية الثانية، بحسب إنترفاكس.

وذكرت وسائل الاعلام البريطانية أنها توفيت في هونغ كونغ، حيث عاشت السنوات الـ 30 الأخيرة من حياتها.

هذا وكانت كلير هولنغ وورث أول من أعلن بداية غزو ألمانيا لبولندا في سبتمبر/أيلول 1939.

كما عملت كلير هولنغ وورث خلال مسيرتها الصحفية في مناطق النزاعات الكبيرة مثل فيتنام والجزائر والهند وباكستان والشرق الأوسط، فضلا عن نقلها لأحداث الثورة الثقافية في الصين.