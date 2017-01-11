ترامب: إدارة أوباما هي من خلقت "داعش"

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اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إدارة الرئيس باراك أوباما بخلق تنظيم "داعش"، داعيا للتعاون مع روسيا للقضاء على التنظيم.

ونفى ترامب الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني في أول مؤتمر صحفي عقده بعد انتخابه رئيسا للبلاد، أن تكون روسيا قد حاولت ممارسة ضغوط عليه، منتقدا وسائل الإعلام التي زعمت أن موسكو جمعت معلومات للإضرار به.

وأضاف "إذا كانت الاستخبارات الأمريكية متورطة في نشر معلومات مفبركة فذلك محرج لسمعتها".

وقال "كل المعلومات حول وجود اتصالات خاصة لي مع الرئيس الروسي مفبركة".

وتابع: "احترم ما قالته روسيا بنفيها القيام بأعمال قرصنة"، مضيفا أنه هناك دولا أخرى تحاول القيام بهجمات إلكترونية على الولايات المتحدة مثل الصين.