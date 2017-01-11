الكشف عن هوية قاتل السفير الروسي في أنقرة!

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أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ، اليوم الأربعاء، التوصل إلى معلومات حول هوية قاتل السفير الروسي في أنقرة.

وأكد بوزداغ، خلال مقابلة مع قناة "آي خبر" التركية، التوصل لمعلومات تفيد بارتباط القاتل بتنظيم "غولن"، لكنه قال إنه من غير الممكن حاليا الإعلان عنها بسبب سرية التحقيقات المستمرة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في 21 كانون الأول الماضي أن هناك مؤشرات على أن قاتل السفير الروسي في أنقرة ينتمي إلى تنظيم فتح الله غولن.

يذكر أن السفير الروسي في أنقرة آندريه كارلوف توفي متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم بالرصاص في مبنى متحف الفن خلال افتتاح المعرض المصور "روسيا بعيون الأتراك".

وأطلق المسلح النار على السفير وهو يلقي كلمة خلال تلك الفعالية، وتمكنت قوات الأمن لاحقا من تصفية المهاجم في تبادل لإطلاق النار، بينما تحدثت وسائل الإعلام التركية عن إصابة 3 أشخاص آخرين في الحادث.