يسمع أصواتاً تصدر من رأسه! والدة سفاح فلوريدا: تركتم له السلاح وتحاسبونه كإرهابي!

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توسلت والدة استيبان سانتياغو المهاجم الذي أطلق النار في منطقة استلام الحقائب في مطار "فورت لودرديل" الدولي بفلوريدا، الجمعة الماضية، متسبباً في مقتل 5 أشخاص، إضافة إلى إصابة 8 على الأقل - توسلت إلى السلطات الأميركية "ألا يقوموا بإعدام" ابنها.

وطالبت المدعي العام الفيدرالي بألا يطالب بإعدام ابنها، حيث إنه يعاني من مرض نفسي.

إليزابيث أجرت المقابلة من منزلها في بينولاس، وهي مدينة في بورتو ريكو، مشددة على أن ابنها "خدم في العسكرية لكي يحمي هذا البلد".

وأضافت: "هو يعاني من مشاكل عقلية، ويحتاج للعلاج المناسب. الإعدام ليس الحل لمشاكله. هو مواطن أميركي كان يحمي بلاده، ويجب أن يخضع لمحاكمة عادلة".

يذكر أن استيبان سانتياغو محتجز في المحكمة الفيدرالية، تمهيداً لتوجيه اتهام رسمي له بارتكاب أعمال عنف أدت إلى الوفاة بمطار دولي.

وقالت إليزابيث إنها لم تستطع أن تتحدث إلى ابنها منذ أن تم التحفظ عليه بعد إطلاق النار الجمعة الماضية.

ويعكف المحققون في الوقت الحالي على بحث ما إذا كان استيبان، ذو الخلفية العسكرية، قد تحول إلى إرهابي، أم أنه بالفعل يعاني من اضطرابات نفسية.

يذكر أن مطلق النار، البالغ من العمر 26 عاماً، كان قد أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI" في ألاسكا، منذ شهرين، بأنه يسمع أصواتاً تصدر من رأسه وتطالبه بمشاهدة الفيديوهات التي يبثها تنظيم "داعش" على الإنترنت.

وتم تجريد استيبان سانتياغو من سلاحه، وقتها، إلا أنه استعاده بعد حوالي شهر من تلك الواقعة، بعدما أطلق سراحه من المصحة العقلية، وهو نفس السلاح الذي استخدمه استيبان سانتياغو في إطلاق النار بمطار "فورت لودرديل".

وألقت أسرة استيبان باللوم على السلطات الفيدرالية، لإعادة السلاح له مرة أخرى.

إليزابيث شددت على أن ابنها بدأ معاناته عندما عاد من العراق في 2011، بعدما رأى عبوة ناسفة تنفجر في اثنين من زملائه، حيث سقطا قتيلين. وبعدها بعدة شهور، فقد استيبان والده الذي توفي بأزمة قلبية، مما فاقم من معاناته النفسية.

وأصرت إليزابيث: "ابني ليس لديه أي اتصالات مع داعش.. هو يعاني من مشاكل عقلية منذ عودته من العراق وقد طلب المساعدة، لكنه لم يجدها"، مضيفة وهي تبكي: "نحن نعاني مثلنا مثل أهالي الضحايا".

وبحسب التحقيقات، كان قد تم توجيه الاتهام لسانتياغو في العام الماضي بمحاولة خنق صديقته، إلا أنه قد تم تسوية القضية ولم تتم إدانته.