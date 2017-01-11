خلق الله العالم في 7 أيام.. فكم يوم بقي لأوباما ليدمره؟!

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كتبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منتقدة إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما.

كتبت ماريا زاخاروفا منتقدة إدارة أوباما: "أقرأ الأخبار القادمة من واشنطن كل يوم: عقوبات جديدة ضد روسيا، تسليم قاطعي الرؤوس السوريين مضادات طيران، والكثير من القرارات التافهة والأفعال المؤذية في كل مجالات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. خلق الله الكون في 7 أيام. بقي لإدارة الرئيس أوباما 9 أيام لتدمير هذا الكون".

هذا وكان قد أعلن السيناتور بن كاردن، في واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قدمت مشروع قانون حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقال كاردن: "هذا مشروع قانون مفصل، يفرض عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب نشاطها ضد المصالح الأمريكية. هوجمنا، لقد هاجمتنا روسيا. ولم يعد هذا موضوع أي نقاش".

وأضاف كاردن: "إننا نفرض عقوبات إضافية ضد الأشخاص المسؤولين عن الهجمات الإلكترونية ضد بلدنا. العقوبات تمنعهم من التصدير، ومن استخدام النظام المصرفي الأمريكي، واستخدام نظام المشتريات الحكومية هنا في أمريكا ".