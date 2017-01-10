ماذا حصل له بعد أن قضى يومين في بئر متجمد؟

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ذكر موقع بي بي سي أن مواطنا صربيا نجا من الموت بعد أن قضى أكثر من يومين في إحدى الآبار المتجمدة.

ووفقا للموقع عثرت السلطات الصربية على المواطن إزديمير ميلييتش في أحدى الآبار المتجمدة وذلك بعد يومين على فقدانه، حيث أكدت الشرطة أن درجة الحرارة في البئر وصلت إلى أكثر من 20 درجة مئوية تحت الصفر.

وقال المسعفون إن ميلييتش وقع في البئر يوم الجمعة الفائت أثناء عودته مساءا من أحد المتاجر، وقضى هناك قرابة 52 ساعة ، حتى تمكن المسعفون من العثور عليه، وأكدوا أنه صحته مستقرة في الوقت الحالي، لكنه يخضع للعلاج بعد البرد الشديد الذي تعرض له.

والجدير بالذكر أن السلطات الصربية كانت قد أعلنت الأسبوع الفائت حالة الطوارئ وذلك بعد موجة البرد الشديد التي اجتاحت مناطق مختلفة من البلاد.