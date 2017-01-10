جديد "إبداعات" داعش.. رسوم متحركة للأطفال ونشرة للطقس!

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في الوقت الذي بات داعش يتهاوى في العراق وشمال سوريا، يبدو أن التنظيم لا يزال يجد الوقت للمزيد من "الإبداعات". ولعل آخر تلك الإبداعات تماشياً مع فصل الشتاء، نشرة جوية تشمل "ولايات الخلافة".

فبحسب موقع سايت الذي يعنى بمتابعة أخبار التنظيمات الإرهابية، أصدر داعش الاثنين "نشرته الجوية" التي تفيد بحال الطقس ودرجات الحرارة في العديد من "الولايات" بدءاً من سوريا، مروراً بالعراق وصولاً إلى سيناء المصرية وليبيا.

أما على صعيد الفظاعات التي ارتكبها بحق الأطفال، لا سيما بعد تعليمهم على القتل والذبح والقتال، وترويجه لتلك الأفعال عبر العديد من الفيديوهات التي نشرها تبرز أطفالا يقومون بالإجهار على أسرى عزل، بكل دم بارد، وكان آخرها فيديو يظهر طفلاً يعدم أسيراً قيل إنه من "القوات الكردية" في دير الزور، يبدو أن التنظيم، لم يكتف.

بل أصدر "جديده"، الموجه للأطفال، وهو عبارة عن رسوم متحركة موجهة للأجيال الصغيرة بغية الترويج لأفكار التنظيم، وغسل أدمغتهم!

إلى ذلك، روج التنظيم مؤخراً إلى طريقة للتحايل على الإنترنت، موجهاً أنصاره إلى طريقة فعالة من أجل تنزيل وكالة أعماق وهلمو على "فايرفوكس" و"موزيلا" من أجل متابعة أخباره.