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كيف تواجه انزلاق السيارة على الماء أثناء القيادة؟

10
JANUARY
2017
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قالت الهيئة الفنية لمراقبة الجودة (Tüv Süd) إن السيارة تتعرض لخطر الانزلاق على الماء أثناء القيادة على الطرق المبتلة؛ حيث تعوم السيارة على طبقة الماء وتفقد الإطارات الالتصاق بالطريق مؤقتاً.
وأوضحت الهيئة الألمانية أن العلامات التحذيرية الأولى للانزلاق على الماء تتمثل في ظهور ضجيج الماء في مبيت العجلات أو اصطدام رذاذ الماء في قاع السيارة أو عند الشعور برعشة في التوجيه.

وفي حالة السيارات المزودة بنظام الفرامل المانع لانغلاق العجلات (ABS) ينبغي كبح السيارة بدون تردد، مع مراعاة عدم القيام بالتوجيه إلا عندما تلتصق الإطارات بالطريق مرة أخرى، وإلا فإن حركات التوجيه لن يتم نقلها على الإطلاق على طبقة الماء، وقد تقوم السيارة بتغيير الاتجاه بشكل مفاجئ.

وينصح الخبراء الألمان عند السير على الطرق المبتلة بالقيام بالكبح من وقت إلى آخر؛ لأن ذلك يعمل على تجفيف بطانات وأقراص المكابح، حتى تكون في أفضل حالاتها عند استعمالها في الطوارئ.

ويلعب عمق مداس الإطارات دوراً هاماً في حالة الانزلاق على الماء؛ حيث يبلغ عمق المداس الجديد 7 ملليمتر أو أكثر، ويعمل على تصريف الماء بشكل جيد مع السير بسرعة 80 كلم/ساعة. وعند وصول الإطارات إلى الحد الأدنى لعمق المداس والبالغ 6ر1 ملليمتر، فإن السيارة قد تتعرض للانزلاق على الماء عند السير بسرعة 50 كلم/ساعة. ولذلك فإن الهيئة الألمانية تنصح بتغيير الإطارات عندما يقع عمق المداس بين 3 و 4 ملليمتر.

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