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يد عملاقة بثلاثة أصابع قد تعود لكائن فضائي!

9
JANUARY
2017
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عثر باحثون، يطلقون على أنفسهم اسم "هواة الخوارق"، على يد عملاقة بثلاثة أصابع فقط، قائلين إنها لا يمكن أن تكون يد إنسان حيث يُعتقد بأنها تعود لكائن فضائي.

ووفقا للباحثين من معهد "Inkari-Cusco" في بيرو، فقد تم العثور على اليد في أحد الكهوف قرب المدينة القديمة، كوزكو، جنوب شرق البلاد.

كما تم العثور على جمجمة تعود لأحد الأجناس البشرية القديمة، وتم تسليمها إلى الباحث الرحال في بيرو، برين فورستر.
ووجدت النتائج الأولية للاختبارات التي أجريت على اليد أن الأخيرة تحتوي على 6 عظام في كل إصبع، مع العلم أن إصبع يد الإنسان يحتوي على 5 عظام فقط.

وقال الدكتور، ايدسون سالازار فيفانكو، إنه "وفقا لبعض التقديرات من قبل الأطباء وعلماء الآثار والأنثروبولوجيا، فإن اليد تعود لشخص ربما كان طول قامته ما بين 2.7 متر و 3 أمتار".
وأشار فيفانكو إلى أن اليد والجمجمة تعودان إلى كائنات بيولوجية حقيقية، لوجود عظم حقيقي وأنسجة جلد بحسب الفحوصات التي تم إجراؤها عن طريق الأشعة السينية، وأضاف فيفانكو أن الاختبارات القادمة ستكون باستخدام الكربون المشع، والحمض النووي من أجل التوصل إلى المزيد من المعلومات والحقائق حول هذا الاكتشاف المثير.

روسيا اليوم
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